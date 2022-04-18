Экс-капитан «Локомотива»: «Вижу перспективу клуба с развитием молодежи в составе»

Экс-капитан «Локомотива» Алексей Косолапов, который на данный момент тренирует казахстанский «Актобе Сити», высказался относительно перспектив «железнодорожников» в РПЛ.

«Вижу перспективу и потенциал. Ставка на молодых игроков — очень правильная вещь. Я когда-то в стартовом составе «Локомотива» U21 играл. В этом возрасте футболист еще может называть себя перспективным. Тренера очень осторожно начинают подпускать к старту. Очень много примеров, когда ты доверяешь молодежи, а она оправдывает. Следует пользоваться этим» — сказал Косолапов изданию Sport24.