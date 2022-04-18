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Баженов: «Карпин из-за лишнего веса всегда устраивал истерику в «Спартаке»

18 Апреля 2022 • 17:39 Комментировать

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал об отношении Валерия Карпина к лишнему весу. Специалист сильно критиковал футболистов за появление каждого лишнего грамма.

«Каких-либо проблем с лишним весом при Карпине в «Спартаке» не могло быть. Почему? У него штрафы дикие. Каждые лишние 100 грамм — 100 долларов. У него какой-то «бзик». Если увидел лишние 200 грамм, сразу же устраивает истерику и очень жестко разносит. Прямо в раздевалке критикует.

Некоторые по 3-4 кг быстро сбрасывали. Приходилось на хитрости идти. Варианты разные: велосипед перед взвешиванием или баня. У меня было максимум 1.5 кг, справлялся» — сказал Баженов зданию Sport24.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Никита Баженов
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