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Агент Изидора высказался о намерениях игрока оставаться в «Локомотиве»

18 Апреля 2022 • 16:25 Комментировать

Себастьян Шварц, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о состоянии своего клиента в Москве и команде в целом. Дополнительно представитель прокомментировал высокую результативность парня.

«У Изидора всегда стоит цель: забивать и приносить пользу команде. Сегодня для него идеальная возможность показать себя и прогрессировать. Он видит, что тренерский штаб полностью доверяет ему. Команда старается отдать максимум. Сегодня он просто получает удовольствие на поле. Это очень скромный парень, который хочет играть в футбол» — сказал Шварц изданию «СЭ».

Также агент Изидора добавил, что его клиент не мечтает о рекордах, но сделает все в первую очередь для команды. Он адаптировался и хотел бы оставаться в «Локо» как можно дольше.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор
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