Агент Изидора высказался о намерениях игрока оставаться в «Локомотиве»

Себастьян Шварц, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал о состоянии своего клиента в Москве и команде в целом. Дополнительно представитель прокомментировал высокую результативность парня.

«У Изидора всегда стоит цель: забивать и приносить пользу команде. Сегодня для него идеальная возможность показать себя и прогрессировать. Он видит, что тренерский штаб полностью доверяет ему. Команда старается отдать максимум. Сегодня он просто получает удовольствие на поле. Это очень скромный парень, который хочет играть в футбол» — сказал Шварц изданию «СЭ».

Также агент Изидора добавил, что его клиент не мечтает о рекордах, но сделает все в первую очередь для команды. Он адаптировался и хотел бы оставаться в «Локо» как можно дольше.