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Экс-футболист ЦСКА негативно высказался о Викторе Ганчаренко

18 Апреля 2022 • 15:45 Комментировать

Владимир Пономарёв, экс-футболист ЦСКА, негативно высказался о работе Виктора Ганчаренко в составе «армейцев» и прокомментировал возможное назначение в одном из российских клубов.

«Какой смысл обсуждать Ганчаренко? Это великий тренер? Рядовой товарищ. Если ему повезет с игроками, может быть, даст результат. Поработал в ЦСКА. Попался ему очень хороший коллектив. В итоге многих футболистов испортил. Что это за тренер? Не хочется о нем говорить. Шалимов обладает куда более качественными навыками, поэтому говорить о его замене на Ганчаренко не следует» — сказал Пономарёв изданию «СЭ».

Сегодня Ганчаренко сватают в «Урал», который он может возглавить со следующего сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Владимир Пономарёв Виктор Ганчаренко
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