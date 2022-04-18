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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» высказался о возможном назначении Виктора Ганчаренко

18 Апреля 2022 • 15:19 Комментировать

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал информацию относительно назначения на пост главного тренера Виктора Ганчаренко. В СМИ поступила информация, что экс-тренер ЦСКА и «Краснодара» может принять клуб со следующего сезона.

«Сегодня главный тренер команды — Игорь Шалимов. Мы полностью ему доверяем. Любой диалог относительно смены тренерского штаба мешает рабочим процессам, он вреден и неприемлем. Сегодня тренер и футболисты должны сосредоточиться на выполнении основной задачи — сохранения места в РПЛ» — сказал Иванов пресс-службе из Екатеринбурга.

5 января «Краснодар» уволил Виктора Ганчаренко с поста главного тренера клуба.


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Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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