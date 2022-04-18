Президент «Урала» высказался о возможном назначении Виктора Ганчаренко

Григорий Иванов, президент «Урала», прокомментировал информацию относительно назначения на пост главного тренера Виктора Ганчаренко. В СМИ поступила информация, что экс-тренер ЦСКА и «Краснодара» может принять клуб со следующего сезона.

«Сегодня главный тренер команды — Игорь Шалимов. Мы полностью ему доверяем. Любой диалог относительно смены тренерского штаба мешает рабочим процессам, он вреден и неприемлем. Сегодня тренер и футболисты должны сосредоточиться на выполнении основной задачи — сохранения места в РПЛ» — сказал Иванов пресс-службе из Екатеринбурга.

5 января «Краснодар» уволил Виктора Ганчаренко с поста главного тренера клуба.