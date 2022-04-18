Тихонов считает, что «Спартаку» нужно сохранить Бакаева

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с журналистами заявил, что московской команде нужно сохранить российского полузащитника Зелимхана Бакаева.

Тихонов сказал «Матч ТВ», что спартаковцам нужно сохранить 25-летнего российского футболиста. Андрей отметил, что дело не только в том, что Бакаев является воспитанником команды. Экс-игрок добавил, что Зелимхан очень хороший и креативный футболист, который сейчас очень важен для «красно-белых».

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 21 встречу и отметился четырьмя результативными передачами.