Колосков: Не верю в это «столетие» «Спартака»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами заявил, что не верит в столетие московского «Спартака».

Колосков сказал Sport24, что весь этот столетний юбилей какой-то надуманный и ненастоящий. Почётный президент РФС отметил, что «Спартак» был создан в 1935 году, а различные «Пищевики» и прочее, это уже совсем другое. Колосков добавил, что это больше похоже на гонку, кто был раньше основан.

Напомним, что многие эксперты считают, что московская команда была основана не в 1922 году, а в 1935 году.