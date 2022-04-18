Кавазашвили признался, что участвовал в договорном матче

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили признался журналистам, что однажды в участвовал в договорном матче московской команды.

Кавазашвили сказал печатному изданию «Метро», что не стал сдавать игру сопернику, но при нём спартаковцы сыграли один договорняк. Экс-вратарь признался, что на финише сезона 1970 года «Спартак» продал матч «Черноморцу», который боролся за выживание. Ветеран добавил, что старался и отбил множество ударов, но московский клуб всё равно минимально проиграл со счётом 0:1.

Напомним, что сегодня «Спартак» отмечает столетие.