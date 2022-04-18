Булатов назвал лучших игроков в истории «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Виктор Булатов в разговоре с журналистами назвал лучших игроков в истории московской команды.

Булатов сказал Metaraitings.ru, что в тройку лучших игроков «красно-белых» он включил бы Гаврилова, Дасаева и Черенкова. Виктор отметил, что лучшим игроком «Спартака» в 21 веке является Егор Титов, а лучшим трансфером московского клуба экс-игрок назвал переход сербского защитника Неманьи Видича.

Напомним, что сегодня «Спартак» отмечает своё 100-летие. На данный момент спартаковцы занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице.