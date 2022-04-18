Стало известно, какую команду может возглавить Ганчаренко

Известный белорусский специалист Виктор Ганчаренко следующим летом может вернуться в российский чемпионат.

По информации «Чемпионата», бывший наставник «Краснодара» и ЦСКА может летом стать новым главным тренером «Урала». Екатеринбургская команда планирует пригласить Ганчаренко в том случае, если «шмели» смогут сохранить прописку в элитном дивизионе. Напомним, что тренер уже работал в «Урале» с июня по сентябрь 2015 года.

На данный момент футболисты «Урала» под шефством Игоря Шалимова занимают лишь 15 место в турнирной таблице.