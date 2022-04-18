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Уткин о «Спартаке»: Сейчас люди могут выбирать себе пол, было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея

18 Апреля 2022 • 13:11 Комментировать

Известный комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался по поводу столетия московского «Спартака».

Уткин написал, что годом рождения «Спартака» ему видится 1935-й год. Комментатор признал, что и вправду были команды, по отношению к которым «Спартак» стал правопреемником. Василий добавил, что сейчас люди могут выбирать себе пол, так что, было бы странно запрещать выбирать себе дату юбилея.

Напомним, что многие эксперты полагают, что московский «Спартак» основан не в 1922 году, а в 1935 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин
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