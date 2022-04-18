Лавров высказался о легионерах в российском футболе

Министр иностранных дел России Сергей Ларов высказался по поводу легионеров в отечественном футболе.

Лавров сказал в интервью телеканалу «Россия», что он часто с грустью вспоминает те времена, когда в российском футболе не было всех этих «варягов», которые два-три года поиграют и уходят. Министр отметил, что легионеры хорошо играют, забивают много голов, но что-то в этом не то, нет какого-то постоянства.

Напомним, что в этом сезоне команды РПЛ могут заявить на сезон восемь иностранных футболистов.