Юлдошев продлил контракт с «Нижним Новгородом»

Узбекский защитник «Нижнего Новгорода» Иброхимхалил Юлдошев подписал с командой новое соглашение.

По информации «Матч ТВ», 21-летний футболист из Узбекистана подписал с нижегородской командой новое долгосрочное соглашение. Официально о продлении контракт будет объявлено в ближайшее время. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что в услугах Юлдошева заинтересован московский «Спартак».

В этом сезоне Иброхимхалил Юлдошев провёл в российском чемпионате 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.