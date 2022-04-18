Соболев поздравил «Спартак» со 100-летием

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев поздравил московскую команду со 100-летием.

Соболев в своём телеграм-канале написал, что поздравляет свой любимый клуб с юбилеем и желает ему успехов. Напомним, что ровно сто лет назад был основан спортивный кружок Краснопресненского района, который в итоге и стоял у истоков «Спартака».

В этом сезоне Александр Соболев провёл в российском чемпионате 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За «Спартак» форвард выступает с 2020 года.