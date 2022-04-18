Терехов: В РПЛ привозят иностранцев и сразу дают им 2 млн евро в год

Защитник «Сочи» Сергей Терехов пожаловался на то, что иностранные футболисты получают в РПЛ намного больше, чем российские игроки.

Терехов в интервью Sports.ru сказал, что в РПЛ привозят иностранцев и сразу дают им зарплату в 2 миллиона евро, хотя человек до этого играл в чемпионате Бельгии и больше нигде. Сергей отметил, что руководители клубов считают, что отечественные футболисты таких денег не достойны.

Напомним, что Сергей Терехов провёл в этом сезоне в российской лиге в составе «Сочи» 20 матчей и отметился одним голом.