Сёмин: «Спартак» - сердце нашего футбола

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил московский «Спартак» со 100-летием клуба.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартак» является сердцем нашего футбола. Опытный специалист пожелал столичной команде стабильности и повторения результатов, которые «красно-белые» показывали в двухтысячных. Экс-тренер «Локомотива» добавил, что спартаковцы должны стараться, чтобы их болельщики получали удовольствие от игры.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает в таблице РПЛ лишь десятую позицию.