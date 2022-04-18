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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Спартак» - сердце нашего футбола

18 Апреля 2022 • 11:39 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил московский «Спартак» со 100-летием клуба.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что «Спартак» является сердцем нашего футбола. Опытный специалист пожелал столичной команде стабильности и повторения результатов, которые «красно-белые» показывали в двухтысячных. Экс-тренер «Локомотива» добавил, что спартаковцы должны стараться, чтобы их болельщики получали удовольствие от игры.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает в таблице РПЛ лишь десятую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин
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