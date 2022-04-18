Защитник «Сочи» назвал себя средним игроком

Российский защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о себе.

Терехов сказал Sports.ru, что он абсолютно средний игрок, который только за счёт старания, дисциплины и режима играет в Российской Премьер-лиге. Сергей отметил, что когда он закончит карьеру, то о нём вряд ли вообще вспомнят, ведь на поле он чем-то особенным не запомнился, да и в скандалах замечен не был. Защитник добавил, что весьма трезво оценивает свою карьеру и свои возможности.

Напомним, что в этом сезоне Сергей Терехов провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.