Терюшков: Надеюсь, что «Химки» останутся в РПЛ

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков выразил надежду на то, что подмосковная команда сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе.

Терюшков сказал «Чемпионату», что «Химки» не проигрывают уже в пяти матчах кряду, так что команда находится на правильном пути. Роман отметил, что подмосковный клуб вышел из затяжного кризиса. Функционер добавил, что «Химки» должны выполнить задачу на сезон и остаться в РПЛ.

Напомним, что «Химки» под шефством Сергея Юрана на данный момент занимают 13-ю строчку в турнирной таблице.