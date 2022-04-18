«Динамо» поздравило фанатов с 99-летием клуба

Представители московского «Динамо» поздравили болельщиков с 99-летием команды.

Как сообщает пресс-служба «сине-белых», команда хотела бы поздравить лучших болельщиков лучшей команды с этой солидной датой. Напомним, что 18 апреля 2022 года «Динамо» исполняется 99 лет. Клуб отпраздновал день рождения на матче РПЛ с «Ахматом», в котором динамовцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Напомним, что на данный момент «Динамо» под руководством Сандро Шварца занимает вторую строчку в турнирной таблице и на три балла отстаёт от лидирующего питерского «Зенита».