Титов: Многим обязан «Спартаку»

Известный экс-футболист «Спартака» Егор Титов поздравил московскую команду со 100-летием.

Титов сказал «Матч ТВ», что он всем обязан родителям, но многим обязан и московскому клубу. Егор отметил, что он с большим сожалением воспринимает нынешнее положение «Спартака» и надеется, что в следующем сезоне команда сможет бороться за чемпионство. Экс-игрок пожелал футболистам понять, что значит фраза «Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке».

Напомним, что на данный момент «красно-белые» идут лишь на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ.