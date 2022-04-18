РФС поздравил «Спартак» со 100-летием

Руководители РФС поздравили московский «Спартак» со столетним юбилеем.

РФС в своём телеграм-канале поздравил московскую команду со столетним юбилеем. Представители организации поздравили всех руководителей и болельщиков «красно-белых» с этой круглой датой. Напомним, что 18 апреля 1922 года был основан спортивный кружок Краснопресненского района, который в итоге стоял у истоков «Спартака».

«Красно-белые» 12 раз побеждали в чемпионате СССР и 10 раз выигрывали титул в чемпионате России. На данный момент спартаковцы занимают лишь десятую позицию в турнирной таблице РПЛ.