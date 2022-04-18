«Спартак» сегодня празднует 100-летие

Московский «Спартак» сегодня празднует столетие со дня основания клуба.

18 апреля 1922 года был основан спортивный кружок Краснопресненского района, который в итоге стоял у истоков создания «Спартака». Команда называлась «Красной Пресней», «Пищевиком», «Промкооперацией» и «Дукатом». Напомним, что «Спартак» 12 раз побеждал в чемпионате СССР и выигрывал десять чемпионских титулов в России. В активе «красно-белых» также десять побед в Кубке СССР и три в Кубке России.

На данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в таблице РПЛ.