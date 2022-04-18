Рианчо: Надеюсь, что «Спартак» скоро снова сможет соревноваться в Европе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поздравил московскую команду со столетним юбилеем.

Рианчо сказал «Спорт-Экспрессу», что, хоть он и недолго пробыл в «Спартаке», но успел понять, что это один из великих европейских клубов. Рауль отметил, что очень надеется на то, что скоро ситуация в мире наладится и «красно-белые» снова смогут соревноваться в Европе.

Напомним, что из-за ситуации на Украине руководители УЕФА отстранили «Спартак» от участия в еврокубках. Московский клуб должен был в 1/8 финала Лиги Европы сыграть с «Лейпцигом».