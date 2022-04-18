Аленичев: Не умаляю заслуги Карреры, но «Спартак» в любом случае боролся бы за титул

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о своей работе в московской команде.

Аленичев в своей колонке для «Спорт-Экспресса» написал, что когда он возглавил «Спартак», то поставил перед собой задачу обновить состав и всё шло хорошо, но потом случилась осечка в отборе Лиге Европы с клубом АЕК. Дмитрий отметил, что не умаляет заслуги Массимо Карреры, который сколотил хорошую команду и выиграл чемпионство, но тот «Спартак» в любом случае боролся бы за титул.

Напомним, что после увольнения Аленичева «красно-белых» к чемпионству привёл именно Каррера.