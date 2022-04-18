Губерниев: Почему столетие «Спартака» отмечается сейчас, хотя клуб был основан в 1935 году?

Известный комментатор Дмитрйи Губерниев в своём телеграм-канале раскритиковал «Спартак» за празднование столетие.

Губерниев написал, что не может понять, почему столетие «Спартака» отмечается сейчас, хотя клуб был основан братьями Старостиными и Косаревым в 1935 году. Комментатор отметил, что различные артели никакого отношения к «Спартаку» не имеют. Дмитрий добавил, что это всё похоже на то, если бы «Матч ТВ» отмечал день рождения с момента старта телеканала «Спорт».

Напомним, что 18 апреля 1922 года был основан кружок спорта Краснопресненского района, который в итоге стоял у истоков «Спартака».