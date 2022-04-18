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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев оценил последние успехи «Ростова» в чемпионате

18 Апреля 2022 • 09:49 Комментировать

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказался по поводу последних успехов «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

Талалаев сказал в эфире «Матч ТВ», что футболисты «Ростова» максимально доверяют Карпину, который выводит игроков на новый уровень. Тренер «Ахмата» отметил, что Карпин стал доверять Комличенко, который много забивает. Андрей добавил, что в ростовской команде сейчас явно хорошая атмосфера.

Напомним, что «Ростов» одержал три победы кряду и на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Российская Премьер-Лига Андрей Талалаев
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