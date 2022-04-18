«Спартак» и европейцы: Как отмечали своё 100-летие топовые иностранные клубы

«Реал»

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетний юбилей. Ожидания от этого сезона были очень высокие, а Леонид Федун и вовсе мечтал выиграть чемпионство. Так уж вышло, что о чемпионстве и речи нет, а клуб сейчас занимает лишь 10-е место. Сетевое изданиерассказывает о том, как своё столетие отмечали иностранные топ-клубы.

Свое столетие «Реал» отмечал 20 лет назад, а в качестве важного элемента празднования в команду из «Ювентуса» пришёл Зинедин Зидан. «Сливочные» начали сезон 2001/02 в ранге действующего чемпиона, но защитить титул не сумели. Клуб в итоге занял 3-е место, пропустив вперед «Валенсию» и «Депортиво», причём отставание от «Валенсии» достигло 9 очков. Зато «королевский клуб» праздновал победу в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Байер 04», и что символично – победный гол забил именно Зидан.

«Барселона»

Сотый год со дня основания клуба пришёлся на сезон 1999/2000. Как и «Реал», «Барселона» подходила к нему в статусе чемпиона и, как и «Реал», не сумела отметить юбилей чемпионством. Команда, руководимая Луи Ван Галем, на 5 очков отстала от «Депортиво» и заняла 2-е место. Увы, не преуспела команда и в других турнирах. В Лиге чемпионов и в Кубке Испании «сине-гранатовые» дошли до полуфинала. Нельзя сказать, что сезон обернулся грандиозным провалом, но хорошим его точно не назовёшь.

«Манчестер Юнайтед»

Команда была основана ещё в 1878 году и называлась тогда «Ньютон Хит». В «Манчестер Юнайтед» же клуб был переименован только в 1902 году. В сезоне же 1977/78 команда не преуспела. «Красные дьяволы» заняли 10-е место в чемпионате Англии и довольно рано вылетели из всех кубковых соревнований. Всё-таки в те годы клуб был далёк от статуса большой команды, так что результаты воспринимались вполне себе буднично. За 3 года до этого «Манчестер Юнайтед» и вовсе играл во второй лиге.

«Челси»

Столетие «Челси» пришлось на 2-й сезон президентства Романа Абрамовича. В клуб пришёл Жозе Моуриньо, а вслед за ним пришли и футболисты, которые впоследствии стали настоящими легендами клуба. Дидье Дрогба и Петр Чех появились в команде именно в 2004 году. В итоге «аристократы» завершили сезон на 1-м месте, выиграв АПЛ через 50 лет после последнего чемпионства. Заодно «Челси» забрал Кубок лиги и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Юбилей определённо удался.

«Ливерпуль»

Сезон 1991/92 для «Ливерпуля» сложился совсем не так, как предполагалось. Главный тренер команды Грэм Сунесс сильно изменил состав, надеясь провести смену поколений. Он действительно больше доверял молодым футболистам, однако успеха это не принесло. «Ливерпуль» занял 6-е место в чемпионате Англии и впервые с сезона 1981 опустился ниже 2-го места. Несколько взбодрила победа в Кубке Англии, но всё равно юбилейный сезон воспринимался как большое разочарование.

«Манчестер Сити»

Основанная в 1880 году команда называлась «Сент-Маркс», через семь лет она была переименована в «Ардуик», и только с 1894 года называется «Манчестер Сити». В столетний юбилей от скромной команды многого и не ждали. Накануне она заняла 17-е место, так что 12-я позиция по итогам сезона воспринималась как приличный результат. При этом команда вполне могла завоевать трофей в столетие, но в финале Кубка Англии «горожане» уступили «Тоттенхэму».

«Арсенал»

«Канониры» отмечали столетие в 1986 году. Главным тренером был назначен Джордж Грэм, который как игрок побеждал с «Арсеналом» в чемпионате Англии. Команда долгое время лидировала в турнирной таблице, но в результате завершила сезон 1986/87 на 4-м месте, а заодно и выиграла Кубок Лиги, так что можно говорить об успехе, ведь в сезоне до этого клуб занял лишь 7-е место и остался совсем без трофеев.

«Бавария»

Команда из Мюнхена отметила свое столетие в марте 2000 года. Главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд не скрывал важности сезона и был полон решимости пополнить музей клуба всеми возможными трофеями. Команда собрала все трофеи в Германии, пусть чемпионство и далось «Баварии» очень трудно, развязка наступила лишь в последнем туре. Но вот с Лигой чемпионов не задалось – в полуфинале «Бавария» вылетела от «Реала». И всё-таки задачу-минимум в важнейшем сезоне команда выполнила.

«Ювентус»

Команда, которая называлась сначала «Спорт-клуб Ювентус», была основана в ноябре 1897 года. В год своего столетия «Ювентус» был действующим чемпионом Италии и сумел под руководством Марчелло Липпи уверенно защитить скудето, опередив «Интер» на 5 очков. Выиграл «Ювентус» и Суперкубок Италии, а в Кубке Италии дошёл до полуфинала. Заодно команда дошла и до финала Лиги чемпионов, но там уступила «Реалу», проиграв 2-й кряду финал. Сезон мог бы получиться идеальным, но в любом случае оказался очень хорошим.

«Милан»

К юбилею «красно-чёрные» подошли в статусе чемпиона, а летом усилились Андреем Шевченко и Дженнаро Гаттузо. Но исторический сезон как-то совсем не задался уже с самого начала: команда уступила в Суперкубке Италии и не вышла в плей-офф в Лиге чемпионов. Что касается Серии А, то и там «россонери» не преуспели. Команда заняла 3-е место и была далека от борьбы за скудетто.

«Интер»

Столетие пришлось на сезоны тотального доминирования «Интера» в Италии. В сезоне 2007/08 «нерадзурри» обошли «Рому» и выиграли скудетто в 3-й раз подряд, но вот с остальными турнирами сложилось не очень хорошо. Банда Роберто Манчини уступила «Роме» в финале Кубка Италии и в Суперкубке страны, а также вылетела от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Именно неудача на международной арене и стала причиной отставки Манчини по окончании сезона.

Сергей РУМЯНЦЕВ