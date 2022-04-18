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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков поздравил «Спартак» со столетием

18 Апреля 2022 • 09:35 Комментировать

Опытный полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков поздравил столичный «Спартак» со столетним юбилеем.

Глушаков в своём телеграм-канале написал, что поздравляет «красно-белых» с большим юбилеем. Денис пожелал московской команде больших побед и отметил, что спартаковцы ещё точно выиграют множество трофеев.

Напомним, что за «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год. Вместе с «красно-белыми» полузащитник в сезоне 2016/2017 выиграл чемпионский титул. В этом сезоне 35-летний игрок провёл в составе «Химок» в РПЛ 22 матча, в которых забил восемь голов и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков
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