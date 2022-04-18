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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов пожелал болельщикам «Спартака» терпения

18 Апреля 2022 • 09:29 Комментировать

Известный экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поздравил московскую команду со столетием.

Кечинов сказал «Спорт-Экспрессу», что вся его история в «Спартаке» была очень запоминающаяся и полная ярких и позитивных моментов. Валерий пожелал болельщикам «красно-белых» терпения. Экс-игрок добавил, что сейчас он тоже болельщик и тешит себя надеждами, что скоро «Спартак» снова будет радовать игрой и результатами.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под шефством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов
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