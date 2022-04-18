Кавазашвили поздравил «Спартак» со столетием

Известный экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поздравил московскую команду со столетием.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что болел за «Спартак» с младенчества. Экс-вратарь отметил, что успешная игра за любимую команду является для него самым приятным воспоминанием. Ветеран добавил, что желает нынешнему руководству как можно скорее справиться со всеми проблемами и вернуть команде былое величие.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают в турнирной таблице РПЛ лишь десятую строчку.