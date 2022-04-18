Орлов: В «Спартаке» сейчас нет лидера

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского «Спартака» в этом сезоне.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы находятся на достаточно низком месте в таблице, так как в команде нет лидера, а некоторые игроки даже мяч толком не могут контролировать. Комментатор отметил, что в московском клубе просто нет техничных исполнителей, а ставка на Джикию, как на лидера, не всегда оправдывается.

Напомним, что «Спартак» под руководством Паоло Ваноли занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице.