Останкинскую башню окрасили в цвета «Спартака» в честь 100-летия клуба

Останкинская телебашня в Москве в ночь с воскресенья на понедельник окрасилась в красно-белые цвета в честь 100-летия столичного «Спартака».

Как сообщает пресс-служба московской команды, башня сменила свои цвета, чтобы поздравить «Спартак» с юбилеем. 18 апреля в течение всего дня на башне будут демонстрироваться различные видео в честь столичного клуба.

Напомним, что спартаковцы десять раз выигрывали чемпионат России. Последний титул «красно-белые» завоёвывали в сезоне 2016/2017. На данный момент «Спартак» занимает десятую строчку в таблице РПЛ.