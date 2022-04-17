Юран – о ничьей с «Нижним Новгородом»: «Увезти отсюда ничью — это неплохой результат»

Главный тренер «Химок» после матча 25-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0) заявил, что в целом, доволен результатом.

«Увезти отсюда ничью — это неплохой результат. Ребятами я доволен, план на игру работал, парни выполняли все требования, поэтому они — молодцы», - приводит слова тренера официальный сайт «Химок».

После прихода Юрана на пост главного тренера «Химок» команда провела семь матчей, в которых набрала 11 очков и смогла выбраться из прямого вылета из РПЛ. После 25 туров у команды в активе 25 очков и клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова набрал 28 очков и располагается на 11-й строчке.