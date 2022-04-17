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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» намерен выкупить Щетинина

17 Апреля 2022 • 23:08 Комментировать
Арсенал Тула
1:2
Ростов
окончен

«Ростов» готов выкупить у питерского «Зенита» 20-летнего полузащитника Кирилла Щетинина, который выступает пока что на правах аренды. В нынешнем сезоне Щетинин сыграл в составе «Ростова» в восьми матчах, при этом дважды отличился, забив «Нижнему Новгороду» и московскому «Локомотиву».

Как уточняет «Спорт-экспресс», за футболиста «Ростов» выплатит питерскому клубу двести пятьдесят тысяч долларов США. Щетинин является воспитанником курского «Авангарда», успел он поиграть и за московский «Локомотив» в 2019-м году. Привлекался в юношескую сборную России под руководством Дмитрия Хомухи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кирилл Щетинин
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