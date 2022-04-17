«Ростов» намерен выкупить Щетинина

«Ростов» готов выкупить у питерского «Зенита» 20-летнего полузащитника Кирилла Щетинина, который выступает пока что на правах аренды. В нынешнем сезоне Щетинин сыграл в составе «Ростова» в восьми матчах, при этом дважды отличился, забив «Нижнему Новгороду» и московскому «Локомотиву».

Как уточняет «Спорт-экспресс», за футболиста «Ростов» выплатит питерскому клубу двести пятьдесят тысяч долларов США. Щетинин является воспитанником курского «Авангарда», успел он поиграть и за московский «Локомотив» в 2019-м году. Привлекался в юношескую сборную России под руководством Дмитрия Хомухи.