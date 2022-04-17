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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Химок» жаждал большего от матча с «Нижним Новгородом»

17 Апреля 2022 • 22:30 Комментировать
Нижний Новгород
0:0
Химки
окончен

Генеральный директор подмосковного клуба «Химки» прокомментировал итоги матча в рамках двадцать пятого тура российской Премьер-лиги, в котором его команда не сумела переиграть гостей из «Нижнего Новгорода». «Химки» заработали очко, но Владимир Габулов сожалеет, что не получилось добиться большего, особенно в свете того, что команда ведет отчаянную борьбу за выживание.

- Непростая выездная игра, в которой удалось заработать одно очко. Конечно, мы хотели победить, но не получилось, движемся дальше, готовимся к следующему матчу, - цитирует Габулова новостное агентство ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Нижний Новгород
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