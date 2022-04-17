Игроки «Арсенала» едва не вступили в потасовку со своими болельщиками

После окончания матча 25-го тура РПЛ, в котором «Ростов» на выезде победил тульский «Арсенал» (2:1) игроки «пушкарей» пошли на разговор с болельщиками.

После окончания матча футболисты «Арсенала» на повышенных тонах общались с болельщиками. В некоторый момент нападающему Евгению Маркову что-то не понравилось в словах одного из болельщиков, что футболист начал агрессивно себя вести.

После этого защитник Артем Сокол увел игрока со стадиона.

«Арсенал» после этого матча остался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 25 туров. «Ростов» с 31 очком поднялся на 9-е место.