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Юран против Кержакова, сэйвы Лантратова, две травмы и два нуля: «Химки» упустили шанс догнать «Нижний Новгород»

17 Апреля 2022 • 20:53 Комментировать
Нижний Новгород
0:0
Химки
2-й тайм

25-й тур Тинькофф РПЛ замыкался командами, близкими к пулу аутсайдеров.

Протокол игры  
Нижний Новгород 0:0Химки
Нигматуллин АртурСтоцкий Дмитрий   81'Каккоев Никита  78' (Миладинович Иван (  78') Гоцук Кирилл  58' (Кечкеш Акош (  58'   85') Масоэро ЛукасКозлов АлексейКравцов КириллШарипов АльбертКалинский НиколайСулейманов Тимур   35'  65' (Берковский Илья (  65') Эннин Ричи  78' (Милсон (  78')
Запасные: Анисимов АртурЮлдошев ИброгимхалилГойло НикитаПенчиков ДаниилАлександров ВикторГорбунов Игорь
Лантратов ИльяТихий ДмитрийВолков ЗахарГригалава ГиаБоженов КириллГлушаков Денис  58' (Магомедов Бутта (  58') Камышев Илья  46' (Сабович Бесард (  46') Идову БрайнМирзов РезиуанРуденко Александр АлександровичКухарчук Илья  75' (Главчич Неманья (  75')
Запасные: Юран АртёмГенералов ЕгорСадыгов ИльяДолгов Александр
17 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

«Нижнему Новгороду» изначально прочили тяжёлую борьбу за выживание, однако пять шестых чемпионата команда Александра Кержакова провела весьма достойно для новичка Премьер-лиги. В зоне вылета она не бывала ни разу, а в зоне стыков оказывалась по итогам пяти туров в середине турнира, после чего снова обосновалась выше. «Химки» же 12 туров заканчивали в зоне вылета, а после прихода на пост главного тренера Сергея Юрана покинули её, даже несмотря на уход некоторых легионеров.

Первый тайм с преимуществом провели волжане. Квинтэссенцией этого стала пара-тройка, а может, и четвёрка моментов хозяев перед перерывом. Калинский в ответной атаке здорово выстрелил из-за пределов штрафной под перекладину, и Лантратов в красивом прыжке отвёл угрозу. Вскоре Калинский перспективно снабдил мячом в районе левого угла вратарской Эннина, с чьим ударом Лантратов совладал, а на добивании Козлов ткнул мяч поверх створа. Плюс ещё Эннин отметился дальним выстрелом в правый угол, отличиться благодаря которому ему не позволил Лантратов. Крупным планом могло показаться, что мяч попал в штангу, однако близкий повтор чётко даёт понять, кто спас гостей в той ситуации.

В начале второго тайма состоялось попадание в перекладину – Кравцов опередил Волкова и отправил мяч головой в верхнюю стойку. Но потом дела у «Нижнего» пошли хуже. Гоцук получил травму и не смог продолжить матч, Кержаков заменил его на Кечкеша. «Химки» стали больше владеть мячом и создавать некое подобие опасных моментов. На 63-й минуте Боженов открылся под заброс, но мяч забрал Нигматуллин. В 80-е минуты кое-какой всплеск случился в атаке хозяев, но он не привёл к голу. Калинский, уведя мяч от Григалавы, метров с шестнадцати стрельнул в падении немного выше створа. Из-за травмы Кержакову пришлось делать вторую вынужденную замену – вместо Каккоева появился Миладинович.

Так всё и закончилось нулевой ничьей. «Химки» не воспользовались возможностью догнать в таблице «Нижний Новгород» и остались позади него на три очка. Подмосковная команда осталась в зоне стыков, не сумев заменить себя в ней «Рубином». «Химки» прервали трёхматчевую победную серию, а их беспроигрышный ряд теперь достигает пяти встреч.

Кирилл Иванцов

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окончен Сочи 2:2 Локомотив Москва 1.75 3.70 4.70
Идет 95 минута Нижний Новгород 0:0 Химки
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