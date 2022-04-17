Юран против Кержакова, сэйвы Лантратова, две травмы и два нуля: «Химки» упустили шанс догнать «Нижний Новгород»

25-й тур Тинькофф РПЛ замыкался командами, близкими к пулу аутсайдеров.

«Нижнему Новгороду» изначально прочили тяжёлую борьбу за выживание, однако пять шестых чемпионата команда Александра Кержакова провела весьма достойно для новичка Премьер-лиги. В зоне вылета она не бывала ни разу, а в зоне стыков оказывалась по итогам пяти туров в середине турнира, после чего снова обосновалась выше. «Химки» же 12 туров заканчивали в зоне вылета, а после прихода на пост главного тренера Сергея Юрана покинули её, даже несмотря на уход некоторых легионеров.

Первый тайм с преимуществом провели волжане. Квинтэссенцией этого стала пара-тройка, а может, и четвёрка моментов хозяев перед перерывом. Калинский в ответной атаке здорово выстрелил из-за пределов штрафной под перекладину, и Лантратов в красивом прыжке отвёл угрозу. Вскоре Калинский перспективно снабдил мячом в районе левого угла вратарской Эннина, с чьим ударом Лантратов совладал, а на добивании Козлов ткнул мяч поверх створа. Плюс ещё Эннин отметился дальним выстрелом в правый угол, отличиться благодаря которому ему не позволил Лантратов. Крупным планом могло показаться, что мяч попал в штангу, однако близкий повтор чётко даёт понять, кто спас гостей в той ситуации.

В начале второго тайма состоялось попадание в перекладину – Кравцов опередил Волкова и отправил мяч головой в верхнюю стойку. Но потом дела у «Нижнего» пошли хуже. Гоцук получил травму и не смог продолжить матч, Кержаков заменил его на Кечкеша. «Химки» стали больше владеть мячом и создавать некое подобие опасных моментов. На 63-й минуте Боженов открылся под заброс, но мяч забрал Нигматуллин. В 80-е минуты кое-какой всплеск случился в атаке хозяев, но он не привёл к голу. Калинский, уведя мяч от Григалавы, метров с шестнадцати стрельнул в падении немного выше створа. Из-за травмы Кержакову пришлось делать вторую вынужденную замену – вместо Каккоева появился Миладинович.

Так всё и закончилось нулевой ничьей. «Химки» не воспользовались возможностью догнать в таблице «Нижний Новгород» и остались позади него на три очка. Подмосковная команда осталась в зоне стыков, не сумев заменить себя в ней «Рубином». «Химки» прервали трёхматчевую победную серию, а их беспроигрышный ряд теперь достигает пяти встреч.

Кирилл Иванцов