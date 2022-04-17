Экс-глава пресс-службы «Спартака»: «Менеджмент» провалил столетие клуба»

Эдуард Нисенбойм, экс-глава пресс-службы московского «Спартака», раскритиковал клуб за отношение к своему столетию.

«Спартак», к сожалению, провалил столетие клуба. Речь не о спортивной части. Я отдельно отмечу активность менеджмента в вопросах запуска мероприятий. А юбилейный выпуск полиграфии и сувенирки? Даже не перенесли матч с «Рубином» на 18-е число, сказать нечего» — сказал Нисенбойм.

Также специалист добавил, что «Спартак» не объявил минуту молчания по поводу ухода из жизни Николая Осянина, поэтому разговаривать о чем-либо с руководством нет смысла.