Смородская о нападающем «Локомотива»: «У Изидора большое будущее»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала качество игры французского форварда Вильсона Изидора.

«Изидор — классный парень. У него огромный потенциал, но следует продолжать работать. Только так он сможет стать большим мастером. Сегодня рано говорить о его успехе, но задатки огромные у этого парня. Он техничен, видит поле, поставлен удар. Уже сейчас наблюдается высокая результативность, а это основной аспект для скаутов других клубов. У Изидора большое будущее» — сказала Смородская изданию «Чемпионат».

Изидор забил 7 голов в 6 последних матчах за «Локомотив» в РПЛ.