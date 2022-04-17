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Смородская о нападающем «Локомотива»: «У Изидора большое будущее»

17 Апреля 2022 • 20:15 Комментировать (1)

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала качество игры французского форварда Вильсона Изидора.

«Изидор — классный парень. У него огромный потенциал, но следует продолжать работать. Только так он сможет стать большим мастером. Сегодня рано говорить о его успехе, но задатки огромные у этого парня. Он техничен, видит поле, поставлен удар. Уже сейчас наблюдается высокая результативность, а это основной аспект для скаутов других клубов. У Изидора большое будущее» — сказала Смородская изданию «Чемпионат».

Изидор забил 7 голов в 6 последних матчах за «Локомотив» в РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Вильсон Изидор
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