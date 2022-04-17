Орлов – о Юри Алберто и Соболеве: «Разве их можно сравнивать? Небо и земля!»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что разница между нападающим «Зенита» Юри Алберто и форвардом «Спартака» Александром Соболевым несопоставима.

«Алберто очень подвижный, координированный, техничный. У нас таких игроков в РПЛ больше нет. Ну возьмите того же Соболева. Разве можно его сравнить с форвардом «Зенита». Небо и земля!» - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

21-летний бразилец перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно из «Интернасьонала». За российский клуб Алберто сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

25-летний Соболев сыграл за «Спартак» 29 матчей, в которых ему удалось поразить ворота соперников 9 раз, при этом он отметился четырьмя голевыми передачами.