Смородская высказалась об игре Изидора за «Локомотив»

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», высказалась относительно игры нападающего Вильсона Изидора.

«Если взять прямо сейчас статистику Изидора, очень неплохое приобретение для клуба. Речь в другом: одно дело забить сильному сопернику, другое — слабому. Пока рано говорить о значительном прогрессе этого футболиста. Нужно подождать» — сказала Смородская изданию «Чемпионат».

Изидор забил 7 голов в 6 матчах за «Локомотив», повторил рекорд Языджи и даже улучшил его.

Француз сделал дубль в игре против «Сочи» (2:2) в рамках 25-го РПЛ.