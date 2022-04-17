Божович: «Думаю, что VAR - пока оказывается бесполезным»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал матч с «Ростовом», закончившимся поражением хозяев (1:2).

«Справедливым результатом была бы ничья. Обычно поражение — это вина тренера, но с таким судейством трудно было не проиграть. Со «Спартаком» отменили гол, сейчас нам забили после нарушения. Думаю, что VAR - пока оказывается бесполезным», - приводит слова черногорского специалиста 1tulatv.ru.

После поражения от «Ростова» тульский «Арсенал» имеет в своём активе 21 очко после 25 матчей. Таким образом команда Божовича идёт на последнем месте чемпионата. У идущего на предпоследнем месте «Урала» аналогичное количество очков, однако у тульской команды худшая разница очков в лиге (-26).

Следующий матч «Арсенал» проведёт на выезде 24 апреля против «Рубина».