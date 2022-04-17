«Зенит» дал понять, что решение о переходе Щетинина в «Ростов» не принято

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал подтверждать информацию относительно трансфера полузащитника Кирилла Щетинина в «Ростов».

Журналист издания «Чемпионат» задал конкретный вопрос относительно перехода:

«Есть информация, что «Ростов» принял решение выкупить Щетинина. Это правда?».

«Преждевременно» — ответил Медведев журналисту.

20-летний Щетинин является воспитанником «Локомотива». В 2019 году он подписал контракт с «Зенитом». В текущем розыгрыше играет в «Ростове» на правах аренды.

Если верить СМИ, за полузащитника «Ростову» придется заплатить 280 тысяч евро.