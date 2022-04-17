Агент Фомина: «Даниил интересует клубы Италии и Германии»

Александр Маньяков, агент полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Италии и Германии.

«По Фомину конкретного интереса и общения с другими клубами нет, но агенты из Италии и Германии прощупывают почву.

Если будет конкретное предложение летом из Европы, будем рассматривать. Давайте просто доживём. Ситуация в стране очень сложная. Посмотрим, как дела будут развиваться и далее.Можно планировать все, что угодно, но технически сделку сложно осуществить» — сказал Маньяков изданию «Чемпионат».