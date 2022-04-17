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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» попросил перенести матч с ЦСКА

17 Апреля 2022 • 16:09 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
01.05 19:00

Матч 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА может быть перенесён по просьбе хозяев. Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.

«В связи с празднованием окончания месяца Рамадан мы обратились в РПЛ и ЦСКА с просьбой перенести матч 27-го тура на 30 апреля. В ЦСКА с пониманием относятся и готовы сыграть 30 апреля», — приводит слова пресс-службы «Ахмата» «СЭ».

Матч между «Ахматом» и ЦСКА должен был состояться 1 мая в Грозном. Решение по переносу игры должно быть принято на следующей неделе.

В текущем сезоне «Ахмат» занимает восьмую строчку в Чемпионате России, имея в своём активе 32 очка после 25 матчей.

У ЦСКА 44 очка за аналогичное количество игр, что позволяет московскому клубу занимать третью строчку.

 

 

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