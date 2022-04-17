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Опять «Арсенал» и опять судьи: «Ростов» выиграл в Туле за счёт спорного гола в концовке

17 Апреля 2022 • 15:59 Комментировать (1)
Арсенал Тула
1:2
Ростов
окончен

Подшефные Миодрага Божовича соперничали с подопечными Валерия Карпина.

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:2Ростов
  10'Комличенко Николай (0:1)
(1:1) Смольников Игорь44'   
  87'Полоз Дмитрий (1:2)
Левашов МихаилСмольников Игорь   38'Беляев МаксимСокол АртёмСтепанов Данил   21'Костадинов Георги   16'Ткачёв Сергей  79' (Хабибов Ансор (  79') Кайнов МаксимГулиев АязКангва ЭвансДеспотович Джордже  84' (Марков Евгений (  84')
Запасные: Коченков АнтонКулешин ИльяШамов ЕгорЛуценко ЕвгенийПанченко КириллАджоев Гурам
Песьяков СергейЛангович Андрей   59'  67' (Терентьев Денис (  67') Мелёхин ВикторСильянов АлександрКалинин Игорь  66' (Поярков Николай (  66') Тугарев Роман  78' (Селява Александр (  78') Щетинин Кирилл  78' (Голенков Егор (  78') Глебов ДанилБайрамян Хорен   38'Полоз ДмитрийКомличенко Николай
Запасные: Дьячков АлександрФольмер КириллСоу АлиМухин АлександрБабурин ЕгорТурищев МаксимМельников СтепанСухомлинов Данила
17 апреля. Стадион "Арсенал (Тула)".

«Ростов» большую часть сезона болтается, условно, в зоне между середняками и аутсайдерами. Последние туры показывают, что дончане вряд ли вылетят. Пока «Урал», «Уфа» и «Арсенал» с трудом выскабливали себе очки по одному, «Ростов» выигрывал у «Крыльев Советов» и «Рубина». Да, было поражение от «Нижнего Новгорода», но была и крупная победа над «Локомотивом». А выигрыш у «Арсенала» в отчётном матче позволил бы «Ростову» возвыситься над зоной прямого вылета на десять баллов.

«Ростов» интереснее смотрелся весь первый тайм. Щетинин, красиво забивший в прошлом туре, не использовал две свои попытки, прежде чем Комличенко на десятой минуте отличился в третьем матче РПЛ подряд. Щетинин оформил ему голевой пас в зону правого инсайда, и Николай поразил ближний угол (0:1).

«Канониры» оправдывали своё прозвище дальними ударами и доставками в штрафную с флангов. Подачи, правда, не приводили к опасности, а Ткачёв на двадцатой минуте прямым ударом со штрафного попал в боковую стойку. В то же время счёт в пользу гостей мог увеличивать Комличенко, пробивший рядом со штангой.

На 43-й минуте Полоз вывел Тугарева один на один с Левашовым, тогда ещё Комличенко умно не стал трогать мяч, но Тугарев попал в правую штангу. А не забиваешь ты – забивают тебе. Гулиев хлёстко пальнул в правый нижний угол, Песьяков отбил перед собой, и Смольников с пяти метров добавил мяч в сетку (1:1).

Второй тайм прошёл в более равном ключе, возможностей забить было немного. С лёта поймавший мяч Ткачёв пробил мимо с острого угла с правой стороны, Щетинину не хватило точности в ситуации, выглядевшей опасней. Ну а на 87-й минуте неразбериха возле вратарской туляков закончилась тычком мяча в сетку в исполнении Полоза (1:2).

Этот гол отдельно оценивался видеоассисентами, поскольку предполагалось, что Терентьев мог совершить фол в начале той самой атаки против Степанова. Кажется, фол там действительно был, но Кукуляк не пошёл смотреть повтор сам и засчитал взятие ворот. Так что весьма возможны новые выпады в адрес судейства со стороны представителей «Арсенала». Напомним, «канониры» были очень недовольны арбитражем предыдущей встречи против «Спартака».

На поле в оставшиеся минуты «Арсенал» не опустил руки, и вышедший на замену Марков имел два шанса спасти свою команду от поражения, однако его удар головой поймал Песьяков, после чего Евгений замкнул правее створа прострел слева от Сокола. «Арсенал» остался на дне таблицы с 21 очком, а «Ростов» набрал 31 балл и чувствует себя в плане сохранения прописки в Премьер-лиге довольно комфортно.

Кирилл Иванцов

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окончен Арсенал Тула 1:2 Ростов 2.75 3.25 2.75
Идет 10 минута Крылья Советов 0:0 Краснодар 2.22 3.35 3.45
Идет 11 минута Сочи 0:0 Локомотив Москва 2.19 3.45 3.45
17.04  19:00 Нижний Новгород ... Химки 2.48 3.15 3.15
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