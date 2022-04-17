Бышовец назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о чемпионской гонке между «Зенитом» и «Динамо».

«Зенит — команда, которая по качеству, содержанию игры и уровню футболистов выглядит сейчас явным фаворитом. Думаю, что с учётом микроотрыва, у петербуржцев будет преимущество над «Динамо», — заявил Бышовец.

За пять туров до конца чемпионата «Зенит» опережает «Динамо» на три очка. Вчера, 16 апреля, подопечные Сергея Семака одолели на своём поле «Урал» (3:1), а бело-голубые днём ранее уверенно обыграли «Ахмат» (2:0).