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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ

17 Апреля 2022 • 14:17 Комментировать
Арсенал Тула
0:1
Ростов
1-й тайм

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о чемпионской гонке между «Зенитом» и «Динамо».

«Зенит — команда, которая по качеству, содержанию игры и уровню футболистов выглядит сейчас явным фаворитом. Думаю, что с учётом микроотрыва, у петербуржцев будет преимущество над «Динамо», — заявил Бышовец.

За пять туров до конца чемпионата «Зенит» опережает «Динамо» на три очка. Вчера, 16 апреля, подопечные Сергея Семака одолели на своём поле «Урал» (3:1), а бело-голубые днём ранее уверенно обыграли «Ахмат» (2:0).  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Анатолий Бышовец
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Идет 22 минута Арсенал Тула 0:1 Ростов 2.75 3.25 2.75
17.04  16:30 Крылья Советов ... Краснодар 2.22 3.35 3.45
17.04  16:30 Сочи ... Локомотив Москва 2.19 3.45 3.45
17.04  19:00 Нижний Новгород ... Химки 2.48 3.15 3.15
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