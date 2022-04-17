Бывший футболист «Спартака» Гаврилов рассказал, что мешает развиваться российскому футболу

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о том, что мешает российскому футболу выйти на новый уровень.

«У нас очень низкий уровень футбола. Различные специалисты только льют из пустого в порожнее. Увольнение Ваноли ничего не изменит. Посмотрите, сколько у «Спартака» было тренеров, и посильнее итальянца, но они ничего сделать не смогли», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Бывший футболист также выразил возмущение тем фактом, что молодых футболистов заставляют платить деньги за занятия футболом, ставя их в жёсткие рамки и не давая развиваться.

Напомним, вчера, в матче 25-го тура «Спартак» не сумел одолеть на своём поле «Рубин» (1:1). Красно-белые продолжают находиться на девятом месте в турнирной таблице российского чемпионата.