Николсон: Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь уходить

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил журналистам, что не собирается покидать московскую команду.

Николсон сказал «Спорт-Экспрессу», что у него нет никаких мыслей о том, чтобы уехать из России. Шамар отметил, что он просто влюбился в «Спартак» и не собирается уходить из московского клуба в ближайшее время.

Напомним, что в этом сезоне Шамар Николсон провёл в российском чемпионате семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. В «Спартак» ямайский футболист перешёл этой зимой из бельгийского клуба «Шарлеруа».