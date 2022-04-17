Экс-селекционер «Зенита»: Щетинин прибавляет в каждом матче

Бывший селекционер питерского «Зенита» Армен Маргарян поделился с журналистами своим мнением по поводу игры молодого полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина.

Маргарян сказал «Чемпионату», что переход Кирилла из «Зенита» в «Ростов» сыграл на руку всем, ведь полузащитник прибавляет в каждом матче. Селекционер отметил, что Щетинин, возможно, когда-нибудь сможет вернуться в «Зенит», но уже с набором нужных качеств.

Напомним, что Щетинин выступает за «Ростов» на правах аренды. В этом сезоне полузащитник провёл в российском чемпионате семь матчей, в которых забил два мяча.